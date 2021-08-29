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السيسي يستقبل وزير الخارجية الكويتي.. ويؤكد: ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:31 مساءً
كل ما تريد معرفته عن نظام التحويلات لتقليل الاغتراب للعام الدراسي 2021/2022
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:31 مساءً
أبو الغيط يستقبل المفوض العام للأونروا
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:31 مساءً
برنامج نجوم العلوم ومنظومة الابتكار في مؤسسة قطر تساهم بالحد من هجرة الأدمغة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:21 مساءً
إطلاق قافلة طبية بقرية دير العذراء في سمالوط بالمنيا ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:17 مساءً
التعليم العالي: تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ضد فيروس كورونا بالمجان
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:17 مساءً
الإسكان: إنشاء جهازين لتنمية قطاع الساحل الشمالي الغربي وتعديل مسمى «حماية أملاك الهيئة»
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:17 مساءً
«الإسكان»: طرح 45 محلاً تجاريًا وصيدلية و20 وحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني بالشيخ زايد
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:17 مساءً
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الميكنة والتحول الرقمي في هيئة الدواء
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:17 مساءً
وزيرا التعليم العالي والصحة ورئيس جامعة القاهرة يتفقدون منظومة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:17 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الرامي الأكثر دقة.. ضابط روسي يدمر صاروخا عالي السرعة بضربة مباشرة أثناء مسابقة في الصين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 29 أغسطس 2021 01:45 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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