وزير التعليم العالي: فتح باب التقديم لطلاب التعليم الفني خلال النصف الأول من شهر سبتمبر

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم فتح باب التقديم لطلاب التعليم الفني خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، وذلك مع اختبارات القدرات بنفس الكيفية التي طٌبقت على طلاب الثانوية العامة.

ووجه «عبدالغفار» خلال مؤتمر صحفي، حول إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021، الأحد، الشكر للقائمين على مكتب التنسيق لما بذلوه من جهد، مضيفًا: «من خلال التنسيق لها العام والتي تعود بكل كبير للتربية والتعليم، وما تم من خلال بط الامتحانات وبط عملية التنسيق بين التربية والتعليم والتعليم العالي، هو ما أدى إلى تحقيق رغبات الطلاب خلال ها العام، كما تم إتاحة أماكن مع التوسع في منظومة التعليم بكل كبير خلال المرحلة الماضية».

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة لعام 2021، واشترطت وزارة التعليم العالي على الحاضرين الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بداية من دخول مقر الجامعة ومكان المؤتمر، وشددت على الالتزام بالإجراءات الإحترازية خلال المؤتمر وحتى انتهاء المؤتمر.