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تفوز للمرة الثانية بتنظيم المؤتمر الكشفي العالمي

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مصر تفوز للمرة الثانية بتنظيم المؤتمر الكشفي العالمي تفوز للمرة الثانية بتنظيم المؤتمر الكشفي العالمي

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الكشفية العالمية والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، فوز بتنظيم المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين ومنتدى الشباب الكشفي العالمي الخامس عشر(2024) ، بمشاركة ١٥٩ دولة وإجمالي عدد الأصوات 944 صوت ، حصلت مصر على 930 صوت بنسبة 99.8%.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الدولة تولي أهمية قصوى لتفعيل الحركة الكشفية في المجتمع لما تبثه من قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بين المنضمين إليها.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن جميع أجهزة الدولة تعمل في تكاتف وتضافر لإخراج المؤتمر في أبهى صورة، وهو ما ظهر خلال جميع الأحداث الرياضية والشبابية التي نظمتها مصر خلال الفترة الماضية وجعلتها مركزاً عالمياً للأنشطة الشبابية والرياضية لما تقدمه من امكانات وقدرات تنظيمية مميزة.

كانت مصر قد فازت بتنظيم المؤتمر فى 2020 ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك ، وتقام نسخة 2024 ، بمدينة شرم الشيخ وهو يعد اكبر مؤتمر على مستوى العالم حيث يشارك فيه 174 دولة .

ويعد المؤتمر الكشفى العالمى هو الجمعية العمومية لكشافة العالم ويتم من خلاله وضع السياسات التى تنظم العمل الكشفى العالمي، كما يمثل منتدى الشباب الكشفي العالمي وسيطًا يشارك فيه الشباب في صنع القرار ويضع توصيات محددة للمؤتمر الكشفي العالمي، ويعتبر أحد أهم الأحداث الكشفية.

المصرى اليوم

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