الطفح الجلدي .. أحد أبرز أعراض سلالة دلتا كورونا عند الأطفال

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تعد أبرز أعراض سلالة «دلتا بلس»، إحدى سلالات فيروس كورونا المستجد، التي يمكنها إصابة الأطفال، خاصًة الذين لا يحصلون على اللقاحات المضادة للفيروس.

وتتمثل الأعراض في:

- الحمى

- السعال وسيلان الأنف

- الطفح الجلدي

- الصداع الشديد وأحمرار في العين

- آلام البطن وضيق في منطقة الصدر

- الشعور بالإرهاق والخمول

- انخفاض ضغط الدم والقىء والآم الرقبة.

منظمة الصحة العالمية تواصل تحذيراتها من انتشار المتحورات الجديدة من كورونا، التي تعد الأشد فتكًا وأكثر صعوبة في احتوائها وأكثرها المتحورة «دلتا».

هل يحمي لقاح كورونا من مضاعفات الإصابة بسلالة دلتا؟

تشير دراسات أجرتها الصحة العالمية إلى احتمالية أن تضمحل فعالية لقاح فيروس كورونا بمرور الوقت، ولكن لقاحي «فايزر بيونتك وأوكسفورد أسترازينيكا«يمكنهما توفير حماية ضد العناية الاستشفائية والوفاة التي تسببها سلالة دلتا.

هذا.. ولا يزال الحصول على جرعتين من لقاح كوفيد أفضل وسيلة لتوفير الحماية من المتحور الفيروسي دلتا، الذي تم التعرف عليها لأول مرة في الهند وبات الآن المتحور المهيمن في التسبب بالإصابات بالمرض في المملكة المتحدة.

الوقاية والتباعد أساس الأمان

وأكدت الصحة العالمية أنه لا تزال أهم طريقة للسيطرة على الانتشار السريع للمتحور دلتا وغيره من المتحورات الأخرى هي الحفاظ على التدابير الوقائية المُثبَتة لحماية أنفسنا وغيرنا، ومنها الحصول على اللقاح مع الاستمرار في الوقت ذاته في الحفاظ على التباعد البدني، وارتداء الكمامات، وغسل اليدين، وتجنب الأماكن المزدحمة، وتأجيل جميع التجمعات الاجتماعية.