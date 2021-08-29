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تأخير في تسليم ميزانية مدارس بيشة التشغيلية.. و"التعليم" يكشف السبب

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تأخير في تسليم ميزانية مدارس بيشة التشغيلية.. و"التعليم" يكشف السبب تأخير في تسليم ميزانية مدارس بيشة التشغيلية.. و"التعليم" يكشف السبب
من ارتباطات بالاستعدادات لاستقبال الطلاب

تأخير في تسليم ميزانية مدارس بيشة التشغيلية.. و

أوضحت إدارة تعليم بيشة، أن سبب تأخير تسليم الميزانية التشغيلية للمدارس، كان بسبب عدم استقرار المدارس من حيث الضم والدمج والإلغاء؛ وذلك بعد استغراب بعض المدارس، عدم تسليمها مع بداية هذا العام.

وأكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لتعليم بيشة فهيد بن عون آل جزواء الدوسري، أنه بمشيئة الله بنهاية هذا الأسبوع تكون الميزانية التشغيلية في حسابات مديري المدارس؛ مشيرًا إلى أن سبب التأخير هو عدم استقرار المدارس من حيث الضم والدمج والإلغاء وخلافه.

وكان العديد من مديري ومديرات المدارس بمحافظة بيشة قد تفاجئوا من تأخر الميزانية التشغيلية لمدارسهم والمبلغ المقطوع المخصص للمدارس غير الميزانية التشغيلية، وخصوصًا ما يترتب عليه من استعدادات لاستقبال الطلاب أو الطالبات من بداية العام الدراسي وما قد يتطلبه من وجود الميزانية التشغيلية في ظل الأوضاع الراهنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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