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هل اقترب مبابي من النادي الملكي..؟ ريال مدريد يرد

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هل اقترب مبابي من النادي الملكي..؟ ريال مدريد يرد هل اقترب مبابي من النادي الملكي..؟ ريال مدريد يرد

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قبل 3 أيام من غلق باب الميركاتو الصيفي في القارة العجوز، لا صوت يعلو في السوق الصيفية الأوروبية على صوت صفقة انتقال المهاجم الدولي الفرنسي الشاب كيليان مبابي، من صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني.

وكثف مسؤولو ريال مدريد من مفاوضاتهم في الأيام القليلة الماضية مع باريس سان جيرمان من أجل حسم صفقة اللاعب، الذي بات حلما منتظراً لجماهير النادي الملكي.

ورفع ريال مدريد عرضه لضم اللاعب إلى 180 مليون يورو، وذلك في أعقاب رفض مسؤولي حديقة الأمراء الفرنسية مبلغ 160 مليون يورو لبيع اللاعب.

وعقب فوز ريال مدريد على نظيره ريال بيتيس بهدف للاشيء، في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني، الدرجة الأولى لكرة القدم، وجهت وسائل الإعلام الإسبانية السؤال للأسطورة إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد، السؤال حول اقتراب النادي من ضم الموهوب مبابي.

ورد بوتراجينيو، على وسائل الإعلام بشكل قاطع عقب المباراة، وقال: ليس لدينا ما نقوله لا يوجد أي جديد.

وأضاف بوتراجينيو: نتفهم أن الناس والجماهير المدريدية تترقب هذا الخبر، ولكن الحقيقة الوحيدة حالياً هي أنه لا يوجد أي جديد.

المصرى اليوم

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