ميسي يدخل قائمة باريس سان جيرمان للمرة الأولى

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يلتقي باريس سان جيرمان، ستاد ريمس، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أوجيست دولون»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وتزعم صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيشارك في المباراة لأول مرة مع سان جيرمان هذا الموسم.

وكان ميسي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري خلال صفقة مجانية، عقب فشل البارسا في تجديد عقد البرغوث.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب»، فإن تشكيلة باريس المتوقعة في المباراة، كالآتي:

حراسة المرمى: نافاس.

الدفاع: حكيمي- ماركينيوس- كيرير- ديالو.

الوسط: فينالدوم- جايا- فيراتي.

الهجوم: دي ماريا- ميسي- مبابي.

ويحتل سان جيرمان وصافة الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، خلف نيس المتصدر بـ10 نقاط من 4 مباريات.