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ضبط ٣١ تروسيكل و ٤٣٠ حالة إشغال لتعديهم علي حرم الطريق ببولاق الدكرور

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ضبط ٣١ تروسيكل و ٤٣٠ حالة إشغال لتعديهم علي حرم الطريق ببولاق الدكرور ضبط ٣١ تروسيكل و ٤٣٠ حالة إشغال لتعديهم علي حرم الطريق ببولاق الدكرور

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واصلت محافظة الجيزة حملاتها على مدار اليوم للحد من ظاهرة الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قام حي بولاق الدكرور بتنفيذ حملة إشغالات شملت القطاعين الشمالي والجنوبي وشوارع المساكن والعشرين والشهيد أحمد حمدي وترعة عبدالعال ١ والملكة وعبد الحميد البنداري والتي أسفرت عن ضبط ٢ سيارة نقل محملة بالمخلفات الصلبة قبل إلقاءها بالطريق العام وضبط ٣١ تروسيكل لاشغالهم حرم الطريق ورفع ٤٣٠ حالة إشغال تمثلت في كراسي وشماسي وترابيزات وثلاجات و٥٥ شيشة، كما تم ضبط ٤ مركبات توكتوك لسيرهم عكس وتعطيل الحركة المرورية، كما قام الحي برفع ١٠٥ أطنان من المخلفات الصلبة.

المصرى اليوم

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