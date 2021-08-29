جامعة المنيا تعلن مواعيد المقابلات لشغل مناصب عمداء الكليات

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أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا الجدول الزمني للمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل مقاعد عمداء الكليات، داخل 4 كليات هي «التربية الفنية- طب الأسنان- العلوم – التربية الرياضية» ابتداء من 12 سبتمبر المقبل.

وقال «عبدالنبي» إن الجدول تضمن مقابلات المرشحين لمقعد عميد كلية التربية الفنية يوم الاثنين 12 سبتمبر، وحدد يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر، للمرشحين لمنصب عميد كلية طب الأسنان، والأربعاء الموافق 14 سبتمبر للمرشحين لمنصف عميد كلية العلوم، والخميس 15 سبتمبر موعدا للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية.

ومن ضمن قائمة المرشحين لشغل مقعد عميد التربية الفنية، الدكتورة أمل محمد محمود محمد ابو زيد، القائمة بعمل عميد الكلية، وعلى مقعد كلية طب الأسنان تقدم الدكتور ياسر فتحي حسين، القائم بعمل عميد، والدكتور عمر حلمي مصطفى، رئيس قسم الباثولوجي بالكلية، وعلى مقعد عميد كلية العلوم تقدم 6 مرشحين وهم الدكاترة محمد عبدالرحمن عبدالجابر، رأفت محمد شاكر، محمود على شلقامي، جابر خلاف عبدالباقي، أشرف عبدالمنعم على، جمال عبدالعظيم حسانين.