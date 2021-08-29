محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 88.8%.

من جانبه أوضح رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 21387 طالبا وطالبة، نجح منهم 18000.

واعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74،8% حيث تقدم للامتحان 407 طلاب وطالبات نجح منهم 301.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية المهنية للصم، والإعدادية النور للمكفوفين، بنسبة نجاح 100% لكل منهما.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم.