أخبار عاجلة

بالأرقام.. كيف قاد أحمد سامي سموحة لتحقيق انجازا تاريخيا -
منتخب المغرب يعود إلى الرباط بعد انتهاء أزمة الحصار في غينيا كوناكرى -
طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتى "القرآن" و"الحديث" -
ربة منزل وزوجها جمعا 4 ملايين بالمخالفة للقانون فى سوهاج..تفاصيل -
وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مكتبة مصر العامة ويشهدان أوركسترا الأنامل الصغيرة -
ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
منصة دي دي دي دي تطلق خدمات طلب سيارات الأجرة والنقل الذكي في الإسكندرية -
الأخضر وصل مسقط.. ويستعد لموقعة عمان المنتظرة -
"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي في كركوك -
شاهد.. مدير تعليم ينبع يقف على سير العمل في مدارس قطاع ينبع النخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

Print
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 88.8%.

من جانبه أوضح رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 21387 طالبا وطالبة، نجح منهم 18000.

واعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74،8% حيث تقدم للامتحان 407 طلاب وطالبات نجح منهم 301.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية المهنية للصم، والإعدادية النور للمكفوفين، بنسبة نجاح 100% لكل منهما.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«سائق» وراء النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في الغربية

«سائق» وراء النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في الغربية

بالأرقام.. كيف قاد أحمد سامي سموحة لتحقيق انجازا تاريخيا

بالأرقام.. كيف قاد أحمد سامي سموحة لتحقيق انجازا تاريخيا

منتخب المغرب يعود إلى الرباط بعد انتهاء أزمة الحصار في غينيا كوناكرى

منتخب المغرب يعود إلى الرباط بعد انتهاء أزمة الحصار في غينيا كوناكرى

طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتى "القرآن" و"الحديث"

طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتى "القرآن" و"الحديث"