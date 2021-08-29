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تعيين 897 شاباً .. واستخراج 528 شهادة قياس مستوى المهارة بالإسماعيلية

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تعيين 897 شاباً .. واستخراج 528 شهادة قياس مستوى المهارة بالإسماعيلية تعيين 897 شاباً .. واستخراج 528 شهادة قياس مستوى المهارة بالإسماعيلية

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 897 شاباً، منهم 12 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2033 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يوليو الماضي، قامت المديرية بإستخراج 528 شهادة قياس مستوى مهارة، و364 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 8 شكاوى عمالية، تم تحويل 4 منها للقضاء، و4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 52 ألفاً و800 جنيه لـ 25 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4300 عامل غير منتظم .

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 305 منشأت بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 13 محضراً، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 25 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشأة، وتحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 109 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 15 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 75 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

المصرى اليوم

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