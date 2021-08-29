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أشاد النائب محمد عبدالرحمن راضى عضو مجلس النواب بالقضايا والرسائل المهمة والعاجلة التي جاءت في الكلمة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر قمة بغداد، للتعاون والشراكة مؤكداً انها رسائل حاسمة وتؤكد للرأى العام العراقى والعربى والعالمى الحرص الكبير والحقيقي من مصر على دعم ومساندة الاشقاء العراقيين لعودة الامن والاستقرار والاتجاه نحو تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في كل انحاء دولة العراق الشقيقة.

وقال «راضى» في بيان له اصدره اليوم إن مصر لاتتوانى لحظة في مساندة ودعم العراق وجميع الدول العربية حزصاً منها على استقرار منطقة الشرق الاوسط باسرها ومنطقة البحر الاحمر وافريقيا وهذا ماأشاد به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال لقائه بالرئيس السيسى، مؤكداً أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بدعم مصر ومساندتها لجميع الدول العربية وحرصها الكبير على دعم الاستقرار بمناطق الشرق الاوسط والبحر المتوسط وافريقيا وهذه القضايا اصبحت استراتيجية واضحة للدبلوماسية المصرية التي يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس السيسى لصالح الشعوب العربية والافريقية والوقوف مع العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات وترفض التدخلات الخارجية على أرضه.

وثمن النائب محمد عبدالرحمن راضى الاهتمام الكبير من وسائل الاعلام العراقية والعربية بزيارة الرئيس السيسى لبغداد وتأكيدها على الأهمية الكبيرة لمشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد باعتبارها رسالة بالتضامن المصري الكامل مع العراق من جهة، وتأكيد على العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بغداد من جهة أخرى، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص التام على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، ومساندته وهو مايؤكد دائما حرص مصر على استقرار العراق وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية للشعب العراقى الشقيق.