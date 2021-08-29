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قال النائب الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعراق ومشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، دليل قاطع على مواصلة مصر لدورها التاريخى لدعم قصايا التضامن العربي من خلال دعمها واحترامها لسيادة العراق والعمل على عودة قوتها الإقليمية مرة أخرى بعد التأثيرات السلبية التي واجهتها السنوات الأخيرة.

واضاف«السادات» في بيان له اليوم الاحد ان المباحثات المهمة التي اجراها الرئيس السيسى خلال هذه الزيارة خاصة مع الرئيس الفرنسى ماكرون ورئيس وزارء العراق مصطفى الكاظمي تؤكد على دور مصر والرئيس السيسى يؤكد للعالم كله أن مصر اصبحت واحدة من اهم الدول الفاعلة داخل منطقة الشرق الاوسط باسرها والبحر المتوسط وافريقيا والعالم

واوضح أن مؤتمر بغداد كان فرصة كبيرة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة وأنه فرصة للتعاون والتشاور من أجل مواجهة التحديات التي تواجه العراق والامة العربية اضافة إلى التأكيد الواضح والصريخ من جميع المشاركين في المؤتمر على دعم للحكومة العراقية في جهودها لتحقيق استقرار البلاد وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية للشعب العراقى الشقيق بعد سنوات طويلة من معاناة العراق وشعبه

وأشار إلى اشادة جميع المشاركين بحرص مصر الكبير بقيادة الرئيس السيسى علو تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للعراق ولكل الشعوب العربية مؤكداً ان التاريخ والواقع أكدا للعالم كله هذا التوجه المصرى نحو جميع الاشقاء العرب