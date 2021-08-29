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طلب إحاطة بالبرلمان يطالب بكشف تفاصيل غرق 11 شاب في هجرة غير شرعية

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طلب إحاطة بالبرلمان يطالب الحكومة بكشف تفاصيل غرق 11 شاب في هجرة غير شرعية طلب إحاطة بالبرلمان يطالب بكشف تفاصيل غرق 11 شاب في هجرة غير شرعية

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تقدم النائب حسن المير عضو مجلس النواب بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج حول مااثير بان هناك 11 شابا مصريا من قرية تلبانة بالدقهلية توفوا في رحلة هجرة غير شرعية عبر مراكب الموت.

وقال «المير» في طلبه إن احد السماسرة أكد أن الشباب المصريين توفوا بالقرب من الشواطئ الليبية وكانوا في طريقهم من خلال الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا .

و اضاف ان مشهد وفاة شباب خلال رحلة هجرة غير شرعية ليس بجديد ولكنه يتكرر دومًا وللاسف الشديد فانه رغم التحذيرات التي أعلنتها وتقوم بها وزارة الداخلية المصرية والجهات المعنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومع ذلك نفاجأ باستمرار الهجرة بشكل غير عادي وتكون النتيجة هي الغرق والموت وسط أمواج البحار .

وطالب النائب حسن المير، بسرعة التدخل لمعرفة جميع تفاصيل هذه الواقعة الخطيرة خاصة أن هناك حالة من الحزن الكبير التي تعيشها اسر هؤلاء الشباب مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج منا لوقفة لمنع الهجرة غير الشرعية.

المصرى اليوم

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