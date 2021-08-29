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«إتصالات الشيوخ»: تطوير مكاتب البريد يدعم التحول الرقمى للقضاء على البيروقراطية

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«إتصالات الشيوخ»: تطوير مكاتب البريد يدعم التحول الرقمى للقضاء على البيروقراطية «إتصالات الشيوخ»: تطوير مكاتب البريد يدعم التحول الرقمى للقضاء على البيروقراطية

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قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم ولاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن اهتمام الدولة بتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بما يتواكب مع التطور التكنولوجي ضمن مبادرة حياة كريمة يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف «توفيق» في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الاحد، أن التطور الذي تشهده مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ليس في البناء فقط، وإنما في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتسهيل الإجراءات والوصول إلى مرحلة مكاتب البريد المطورة.

واشار إلى أهمية مواصلة تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وجودة عالية مع مراعاة عامل الوقت والقضاء على البيروقراطية والروتين، مؤكدا أن ذلك يساهم في إنجاح خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة زيادة حملات التعريف بالخدمات المقدمة من خلال مكاتب البريد وأن الأمر ليس قاصرا على تحويل الأموال، بينما هناك العديد من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها المواطنين في كافة مناحي الحياة.

المصرى اليوم

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