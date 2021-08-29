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إبراهيم رئيسي يعيين رئيسا جديدا لـ«الطاقة الذرية» الإيرانية

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إبراهيم رئيسي يعيين رئيسا جديدا لـ«الطاقة الذرية» الإيرانية إبراهيم رئيسي يعيين رئيسا جديدا لـ«الطاقة الذرية» الإيرانية

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عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، محمد إسلامي، مساعداً له ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وكان إسلامي وزيراً للطرق والبلديات في حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، والحاكم السابق لمقاطعة مازندران.

وجاء تعيين إسلامي خلفا لعلي أكبر صالحي، الذي شغل أيضا منصب ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من أربع سنوات.

و ولد محمد إسلامي عام 1965 في مدينة أصفهان.

وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت، بولاية ميشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1979.

كما حصل على البكالوريوس في إدارة الطيران العالمي المشتركة من جامعة رويال رودس، في كندا، وجامعة شريف عام 2004.

و درس الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 1981.

المصرى اليوم

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