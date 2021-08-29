"نائب وزير التعليم" يتفقّد الإجراءات الاحترازية بالمدارس للحفاظ على صحة الطلاب

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وقف على انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد

تفقّد نائب وزير التعليم المكلف د. سعد بن سعود آل فهيد، صباح اليوم الأحد، عدداً من مدارس التعليم العام؛ للوقوف على تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات، والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأكد آل الفهيد؛ خلال جولاته التفقدية أهمية التقيّد بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) في كافة مدارس التعليم العام والمنشآت التعليمية، مشدداً على قيادات إدارات التعليم والمكاتب والمدارس بمتابعة تطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة الطلبة والكادرين التعليمي والإداري ضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية.

وأوضح أن الوزارة تتابع تنفيذ المدارس خطط استقبال الطلاب وآلية تنظيم دخولهم وخروجهم، والتأكد من إعادة توزيع المقاعد داخل الفصول حفاظاً على التباعد، وكذلك التأكد من تسلم جميع الطلبة للكتب الدراسية، وجاهزية الفصول والمعامل والمرافق المدرسية بالأدوات التعليمية اللازمة؛ حرصاً منها على تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة والآمنة للطلبة، وهم يعودون بعد انقطاع استمر أكثر من عام ونصف العام بسبب الجائحة، مشيداً بالشراكة مع الأسرة والمجتمع لاستمرار العملية التعليمية، وتحفيز أبنائهم وبناتهم للحصول على جرعتين من لقاح كورونا.