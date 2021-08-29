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نائب بـ«الشيوخ» : حريصة على دعم العراق وتعزيز سبل الحوار البناء

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نائب بـ«الشيوخ» : مصر حريصة على دعم العراق وتعزيز سبل الحوار البناء نائب بـ«الشيوخ» : حريصة على دعم العراق وتعزيز سبل الحوار البناء

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أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ان مشاركة الرئيس عبدالفتاح ، في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد، بحضور عدد كبير من قادة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثلي بعض المنظمات العربية والدولية، تأتي في إطار حرص على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، فضلًا عن ضمان أمنه واستقراره، وتعزيز السبل الكفيلة لدعم مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار .

وأضاف «الهضيبي»، أن قمة بغداد تعد محاولة لإحداث توازن استراتيجي في المنطقة وفقًا للظروف الحالية، ومصر والإمارات والسعودية والأردن كلها دول تسعى لأداء دور لاسترداد العراق مكانته الإقليمية والتي تعتبر مصدر قوة كبيرة للوطن العربي، ومواجهة أطماع بعض القوى الإقليمية والدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن بغداد نجحت في عقد حالة حوارية بدلًا من حالة الصراعات التي كانت موجودة من قبل ما سيؤثر على حالة من العمل المشترك في المحيط الإقليمي بين الدول المشاركة في الاجتماع الأخير، وحل المشاكل بينهما عبر الحوار وتجنب الصراعات.

وأوضح «الهضيبي»، أن مخرجات قمة بغداد سيكون لها تأثير جيد مستقبلًا على الوضع العراقي خاصة والإقليمي عامة، لأن الوضع الداخلي العراقي مرتبط بالمنطقة العربية ككل واستقرار العراق يعني استقرار المحيط الإقليمي ومنه إلى العالم، لافتًا إلى أن قدرة العراق على تنظيم هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يمثل رسالة هامة للعالم بأن العراق قادر على الصمود والقيام بدوره في مواجهة ما يتعرض له من تحديات مختلفة، فضلًا عن تمسك القيادة العراقية بقيادة مصطفى الكاظمي على تحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

المصرى اليوم

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