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المملكة تُحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها (تفاصيل)

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المملكة السعودية تُحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها (تفاصيل) المملكة تُحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها (تفاصيل)

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تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة الأحد، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية يشير إلى قيام وزارة الصحة بالمملكة بتحديد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها، وهي: فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) ، وموديرنا (Moderna)، وأكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca)، وجانسن (Janssen)، وسينوفارم (Sinopharm)، وساينوفاك (Sinovac).

وأوضح الملحق العمالي كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أن وزارة الصحة بالمملكة اشترطت أن يحصل المواطن على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة بعد الوصول إليها، على أن يقوم المواطن مبدئيًا بتسجيل بيانات اللقاح الحاصل عليه على الموقع الخاص بوزارة الصحة قبل دخول المملكة، الموقع: https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/Covid19-egistration.aspx حتى يتم إضافة الجرعات المتلقاه على تطبيق توكلنا.

ويشترط حتى يتم النظر في طلب المواطن الراغب في التسجيل على الموقع توافر عدة شروط، هي: التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث إن إدخال معلومات خاطئة قد يؤدي إلى رفض الطلب، ويشترط وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب، وأن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها (MB1).

ويجب التأكد من مطابقة الشهادة عدة اشتراطات، وهي: أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة، وأن تكون صادرة بإحدى اللغات: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

وأن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم، ولا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم، ويتم النظر فى طلب المواطن والرد عليه خلال 5 أيام عمل ، وتحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض أي طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته.

وأوضح الملحق العمالي كريم أبو السعد أن هذا القرار يأتي بعد أيام قليلة من إصدار تعميم من الجهات المختصة السماح للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بالعودة على خطوط الطيران المباشرة مما تلقوا جرعتي لقاح داخل المملكة قبل السفر.

ويرى أن تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضي المملكة يعد انفراجة في موقف المصريين المتواجدين في في الوقت الحالي ينبىء بقرب فتح خطوط المجال الجوي في القريب العاجل.

المصرى اليوم

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