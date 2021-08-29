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مقابلة وصفت بـ«المُرعبة».. قيادي في داعش خراسان يلتقي مراسلة CNN ()

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مقابلة وصفت بـ«المُرعبة».. قيادي في داعش خراسان يلتقي مراسلة CNN (فيديو) مقابلة وصفت بـ«المُرعبة».. قيادي في داعش خراسان يلتقي مراسلة CNN ()

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عرضت قناة CNN، حوار كلاريسا وارد، كبيرة المراسلين الدوليين، مع أحد قادة «داعش- خراسان» يزعم أن لديه ما يصل إلى 600 رجل تحت إمرته.

الحوار تم في فندق بكابول، وطلب الشخص من الفناة إخفاء هويته وأطلق عليه عبدالمنير، وكشف الرجل كيف تسير الأمور، حيث قال إن هناك 600 رجل كانوا تحت إمرته بينهم هنود وباكستاينون، ومن آسيا الوسطى.

وبسؤال المذيعة: «هل نفذتم إعدامات علنية وتفجيرات انتحارية وأشياء من هذا القبيل؟»، قال الرجل: «نعم لدي الكثير من الذكريات، أن الطالبان الباكستانيين اتو إلى منطقة نازيان وأثناء القتال أسرنا خمسة اشخاص ومن فرط الحماس ضربناهم بالفؤوس».

أعلن تنظيم داعش - خراسان مسؤوليته عن التفجير الدامي الذي وقع خارج مطار كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 170 شخصا بينهم 13 جنديًا أمريكيًا.

ويمكنك متابعة باقي الحوار

المصرى اليوم

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