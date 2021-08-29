«الأمن الاقتصادي»: ضبط 15 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وتمكنت من ضبط 15386 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتم ضبط 3186 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11994 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

فيما تم ضبط 206 قضية متنوعة أبرزها ضرائب عامة وجمارك والضرائب العقارية والملاهى.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.