ضبط 4 متهمين بتهمة ترويج المخدرات بمحيط دور رعاية الأيتام

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وجهت وزارة الداخلية ضربة استباقية ضد مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة، وتمكنت من ضبط 4 متهمين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الامن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بأكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، وتم ضبط 4 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 2 فرد محلى وبندقية خرطوش وكميات من المواد المخدرة ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.