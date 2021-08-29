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التقي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بفريق متابعة وتقييم مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بمحافظة قنا للإرتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين والخدمات المحلية وتعزيز الميزة التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وكذا تنفيذ التكتلات الاقتصادية وتهيئة بيئة جاذبة ومناخ داعم للمستثمرين والقطاع الخاص، بحضور الدكتور علاء شاكر مدير وحدة حياة كريمة بمحافظة قنا .

قال محافظ قنا، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بمتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك الدولي، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة بمصر الحديثة حيث يعمل البرنامج على وضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الإحتياجات المحلية، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسير بخطى متوازيه جنبا إلى جنب مع برنامج التنمية المحلية في تغيير معالم الحياة وتطوير الريف المصري في أقصى صعيد مصر، بعد عقود طويله من الإهمال والتهميش .

وأضاف «الدوادي» أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر دخل حيز التنفيذ في مارس 2018، وبلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها من خلال البرنامج حتى الآن تجاوز 1500 مشروع بتكلفة تقديرية تجاوزت 3.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالى 2.6 مليون نسمة، مشيرا إلى أن محافظة قنا حققت مؤشرات أداء ونتائج مرتبطة بالصرف بلغت حوالى 100 % استحقت بموجبها المحافظة مزيدا من الإتاحات المالية المقررة لها من البنك الدولي، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، تخطت بها محافظة قنا 11 محافظة أخرى على مستوى الجمهورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما ساهم ذلك في خفض نسبة البطالة بمحافظة قنا من ١١ إلى ٤.٨ بما يقارب ٥٥ % .