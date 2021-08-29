24 محطة توليد كهرباء وتحلية مياه على خط جولات "كفاءة" الموسعة

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زيارات لتحسين إنتاج واستهلاك الطاقة وإدارتها في مختلف القطاعات

نفّذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة زيارات ميدانية واسعة لـ24 محطة في المؤسسات والشركات العاملة بمجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وشملت الزيارة الشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، وعدد من شركات الإنتاج المستقل.

ويهدف المركز من خلال هذه الزيارات الميدانية إلى تعزيز الوعي عن مبادرة كفاءة الطاقة بقطاع المنافع وأهدافها، والتحقق من البنية التحتية لقياس مؤشرات كفاءة الطاقة حسب المعايير الدولية؛ فضلًا عن تحسين جودة ودقة البيانات المتخصصة بحسابات كفاءة الطاقة، وتشمل كميات استهلاك الوقود، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج البخار، والتحقق من المصادر الرئيسية لتلك البيانات وآليات إدارتها.

وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتحسين رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في مختلف القطاعات.