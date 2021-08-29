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جولات وخدمات واحترازات.. 75 ألف طالب يعودون للدراسة بينبع "صور"

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انتظام ومتابعة العمل في تهيئة "مدرستي" وحل أي تحدٍّ قد يواجه المستفيدين

جولات وخدمات واحترازات.. 75 ألف طالب يعودون للدراسة بينبع

بدأ، اليوم الأحد، 75 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها عامهم الدراسي الجديد في كافة مراحل التعليم العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وتفصيلًا، انتظم طلاب وطالبات التعليم في المحافظة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في صفوف الدراسة حضوريًّا ممن تلقوا الجرعتين؛ فيما يستأنف الطلاب والطالبات (الذين لم يكملوا الجرعتين) إضافة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تعليمهم عن بُعد عبر منصتي "مدرستي" و"روضتي".

ورحّب مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي، بأبنائه وبناته الطلبة من خلال زيارات ميدانية قام بها لعدد من مدارس المحافظة بدأها بزيارة لثانوية الوليد بن عبدالملك، أشاد فيها بمستوى التهيئة والاستقبال وفق الاحترازات الوقائية.

كما دشن خلال زيارته الثانية لمتوسطة بلال بن رباح، أسبوع التهيئة الإرشادية، واختتم زياراته بثانوية ابن خلدون التي أكد فيها خلال لقائه بالطلبة، أنهم الأمل والمستقبل، وأن الوطن لن يبنى إلا بسواعدهم.. ودعاهم إلى الحرص على توقير المعلمين، ومعرفة فضلهم، وحفظ قدرهم، وإنزال أنفسهم منزلة المتعلم المجد.

ودعا "العطوي" قادة المدارس ومنسوبيها وطلابها إلى استثمار جهود الوزارة في جعل المدارس بيئة صحية وآمنة من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية والمسارعة لاستكمال أخذ جرعات اللقاح.

فيما يدشن مدير التعليم، مساء اليوم، عبر منصة "مدرستي" فعاليات بدء العام الدراسي الجديد وبرنامج الأسبوع التمهيدي في مدرسة طارق بن زياد الابتدائية ومدرسة الشيماء بنت الحارث للطفولة المبكرة.

من جهة أخرى، شاركت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، وأكثر من 350 مشرفًا ومشرفة في برنامج زيارات ميدانية، شملت عددًا من مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها للاطلاع على سير الدراسة، وانتظام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارسهم، والوقوف على التجهيزات المدرسية وفق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة العمل في تهيئة "منصة مدرستي" للتعليم عن بُعد، وحل التحديات التقنية والفنية التي قد تواجه المستفيدين.

جولات وخدمات واحترازات.. 75 ألف طالب يعودون للدراسة بينبع

جولات وخدمات واحترازات.. 75 ألف طالب يعودون للدراسة بينبع

جولات وخدمات واحترازات.. 75 ألف طالب يعودون للدراسة بينبع

جولات وخدمات واحترازات.. 75 ألف طالب يعودون للدراسة بينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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