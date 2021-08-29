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الأخضر وصل مسقط.. ويستعد لموقعة عمان المنتظرة
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:11 مساءً
"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي في كركوك
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:11 مساءً
شاهد.. مدير تعليم ينبع يقف على سير العمل في مدارس قطاع ينبع النخل
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:11 مساءً
يا وجع القلب.. وفاة أبنة عم فتاة بني سويف الغريقة حزنا عليها????.. مباشر في منزل الأسرة
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:10 مساءً
فيديو يظهر حاجز جنين مغلق بالكامل بعد رفع مستوى الاستنفار الأمني عقب فرار الأسرى من سجن إسرائيلي
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:06 مساءً
أسعارها مخفضة وجودتها عالية.. نائب يطالب المواطنين بالشراء من «أهلًا مدارس»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:06 مساءً
قاد المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين.. تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى الزعيم «محمد كُريم»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لفرقة رضا بالمركز الثقافي
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
تباين الآراء حول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية بالدور الثاني بـ«ثانوي المنيا»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
محافظ القاهرة يتفقد «صدر العباسية»
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
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فيديو اليوم السابع
التعليم العالى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول بالجامعات
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 29 أغسطس 2021 12:52 مساءً
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 12:23 مساءً
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 11:57 صباحاً
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 11:43 صباحاً
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