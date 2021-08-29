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ياسمين رئيس تنتهي من تصوير مسلسل«60 دقيقة» في بيروت

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ياسمين رئيس تنتهي من تصوير مسلسل«60 دقيقة» في بيروت ياسمين رئيس تنتهي من تصوير مسلسل«60 دقيقة» في بيروت

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انتهت النجمة ياسمين رئيس من تصوير مسلسل«60 دقيقة» أثناء تواجدها ببيروت، وتقوم ياسمين في المسلسل بشخصية فتاة تُدعى ياسمين ويدور المسلسل في أطار من التشويق والأثارة.

المسلسل مكوّن من 9 حلقات ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

وشاركت ياسمين رئيس جمهورها بنشر صورة لها من المسلسل على حسابها الأخباري الخاص بانستجرام YasmineRaeisNews – ياسمين رئيس نيوز، كما دعمت لبنان بعد الأوضاع الصعبة التي تمر بها الدولة عبر نشر ستوري على حسابها الرسمي تحث الجمهور على تصعيد أزمات لبنان مع هاشتاج #SAVELEBANON..وقبلها عبّرت النجمة عن عشقها لمدينة بيروت أثناء تواجدها هناك، ونشرت صورة لها في بيروت وعلّقت عليها «My favorite season in my favorite city... Beirut».

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها «جارة القمر» الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية«فاتن» في مسلسل«ملوك الجدعنة».

المصرى اليوم

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