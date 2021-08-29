تعرف علي الحد الأدنى للقبول بكل كليات القطاع الطبي والهندسي

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تنشر «المصري اليوم»، الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي والهندسي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد بالكامل.

وجاء كالتالي:

الكلية - الحد الأدنى

طب المنصورة- 386

طب الإسكندرية- 382

طب الزقازيق- 382

طب طنطا- 381

طب كفر الشيخ- 381

طب القاهرة- 380

طب بورسعيد- 379

طب عين شمس- 378

طب أسنان المنصورة- 378

طب المنوفية بشبين الكوم- 378

هندسة بترول وتعدين السويس- 378

طب فاقوس- 378

طب بنها- 377

طب حلوان- 376

طب أسنان المنوفية- 376

طب جنوب الوادي- 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية- 375

طب سوهاج- 375

طب الفيوم- 374

طب أسنان طنطا- 374

طب السويس- 374

طب أسنان الزقازيق- 374

طب أسنان الإسكندرية- 373.5

طب أسيوط- 373

طب بني سويف- 373

طب المنيا- 373

طب أسنان كفر الشيخ- 373

طب الوادي الجديد- 372

طب أسنان القاهرة- 372

طب أسنان عين شمس- 372

طب أسوان- 372

طب أسنان السويس- 371

طب أسنان الفيوم- 371

طب أسنان جنوب الوادي- 371

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية- 371

طب أسنان المنيا- 370

طب أسنان أسيوط- 370

طب أسنان بني سويف- 370

علاج طبيعي كفر الشيخ- 368

علاج طبيعي بنها- 367

صيدلة سوهاج- 367

صيدلة جنوب الوادي- 367

صيدلة المنصورة- 367

صيدلة طنطا- 366

صيدلة دمنهور- 366

علاج طبيعي القاهرة- 366

علاج طبيعي السويس- 366

صيدلة الزقازيق- 366

صيدلة المنوفية- 365

صيدلة وتصنيع دوائي كفرالشيخ- 365

علاج طبيعي بني سويف- 365

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية- 364

علاج طبيعي جنوب الوادي- 364

صيدلة بور سعيد- 364

صيدلة القاهرة- 364

صيدلة الإسكندرية- 364

صيدلة أسيوط- 364

صيدلة عين شمس- 363.5

صيدلة الفيوم- 363

صيدلة مدينة السادات- 363

صيدلة حلوان- 363

صيدلة المنيا- 363

صيدلة بني سويف- 363

هندسة القاهرة- 356

هندسة المنصورة- 355

هندسة دمياط- 354

هندسة عين شمس- 349

هندسة الإسكندرية- 347

هندسة طنطا- 344

هندسة كفر الشيخ- 342

هندسة الزقازيق- 341

هندسة المنوفية بشبين الكوم- 340

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية- 340

هندسة بورسعيد- 338

هندسة حلوان- 336

هندسة بنها- 335

هندسة السويس- 334

هندسة بنها بشبرا- 333

هندسة سوهاج- 332

هندسة حلوان بالمطرية- 331

هندسة بني سويف- 329

هندسة الفيوم- 329