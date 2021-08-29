تعرف علي الحد الأدنى للقبول بكل كليات القطاع الطبي والهندسي

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تنشر «المصري اليوم»، الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي والهندسي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد بالكامل.
وجاء كالتالي:
الكلية - الحد الأدنى
طب المنصورة- 386
طب الإسكندرية- 382
طب الزقازيق- 382
طب طنطا- 381
طب كفر الشيخ- 381
طب القاهرة- 380
طب بورسعيد- 379
طب عين شمس- 378
طب أسنان المنصورة- 378
طب المنوفية بشبين الكوم- 378
هندسة بترول وتعدين السويس- 378
طب فاقوس- 378
طب بنها- 377
طب حلوان- 376
طب أسنان المنوفية- 376
طب جنوب الوادي- 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية- 375
طب سوهاج- 375
طب الفيوم- 374
طب أسنان طنطا- 374
طب السويس- 374
طب أسنان الزقازيق- 374
طب أسنان الإسكندرية- 373.5
طب أسيوط- 373
طب بني سويف- 373
طب المنيا- 373
طب أسنان كفر الشيخ- 373
طب الوادي الجديد- 372
طب أسنان القاهرة- 372
طب أسنان عين شمس- 372
طب أسوان- 372
طب أسنان السويس- 371
طب أسنان الفيوم- 371
طب أسنان جنوب الوادي- 371
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية- 371
طب أسنان المنيا- 370
طب أسنان أسيوط- 370
طب أسنان بني سويف- 370
علاج طبيعي كفر الشيخ- 368
علاج طبيعي بنها- 367
صيدلة سوهاج- 367
صيدلة جنوب الوادي- 367
صيدلة المنصورة- 367
صيدلة طنطا- 366
صيدلة دمنهور- 366
علاج طبيعي القاهرة- 366
علاج طبيعي السويس- 366
صيدلة الزقازيق- 366
صيدلة المنوفية- 365
صيدلة وتصنيع دوائي كفرالشيخ- 365
علاج طبيعي بني سويف- 365
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية- 364
علاج طبيعي جنوب الوادي- 364
صيدلة بور سعيد- 364
صيدلة القاهرة- 364
صيدلة الإسكندرية- 364
صيدلة أسيوط- 364
صيدلة عين شمس- 363.5
صيدلة الفيوم- 363
صيدلة مدينة السادات- 363
صيدلة حلوان- 363
صيدلة المنيا- 363
صيدلة بني سويف- 363
هندسة القاهرة- 356
هندسة المنصورة- 355
هندسة دمياط- 354
هندسة عين شمس- 349
هندسة الإسكندرية- 347
هندسة طنطا- 344
هندسة كفر الشيخ- 342
هندسة الزقازيق- 341
هندسة المنوفية بشبين الكوم- 340
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية- 340
هندسة بورسعيد- 338
هندسة حلوان- 336
هندسة بنها- 335
هندسة السويس- 334
هندسة بنها بشبرا- 333
هندسة سوهاج- 332
هندسة حلوان بالمطرية- 331
هندسة بني سويف- 329
هندسة الفيوم- 329