وزير التعليم العالي: كل طالب ناجح له مكان في الكليات والجامعات المصرية

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قال الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كل طالب ناجح له مكان في الكليات والجامعات المصرية، مؤكدًا أن فرصة كبيرة لطلاب علمي علوم ورياضة في المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن الوزارة تتوقع استقبال نحو 243 ألف طالب وطالبة في هذه المرحلة.

وأعلن عبدالغفار عن مد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى 15 سبتمبر المقبل، موضحا أن الوزارة مستعدة للمرحلة الثانية للتنسيق.

وتحدث الوزير عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للشعبتين العلميتين بالإضافة إلى الشعبة الأدبية، والتي شملت الكليات الأتية لشعبة علمي علوم: (طب بيطري وتمريض وعلوم ـ الزراعة الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاجد والعلوم السياسية)

وكذلك تتوافر الكليات الآتية لشعبة علمي رياضة: (كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، الجامعات التكنولوجية). أما الشعبة الأدبية فلديها فرصة في كل من الكليات الآتية: ( تربية، أداب، حقوق، سياحة وفنادق )

وانطلق المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 الآن، حيث يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى، والطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم، علاوة على إعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات سواء الطب أو الصيدلة أو الهندسة أو الإعلام، وموعد إنطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم والبحث العلمي والبحث العلمي، إنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، سيتمّ إعلان كل تفاصيلها قبل قليل، مشيرًا إلى أنَّ كل طالب ناجح في الثانوية العامة له مكان في الكليات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحًا أنَّه سيتمّ أيضًا إعلان أعداد الطلاب الذين تمّ قبولهم في الكليات في المرحلة الأولى.

وأضاف وزير التعليم العالي أنَّ هناك انخفاضا في مؤشرات القبول بالكليات في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، طبقًا لنتائج المجمع التكراري، منوهًا إلى أنَّ «العام الدراسي الجديد 2022، سيبدأ وكل طالب عارف كليته»، مؤكّدًا أنَّه لا توجد كليات قمة وأخرى قاع، وأن نتيجة تنسيق الجامعات 2021، ستكون مختلفة عن الأعوام الماضية تمامًا.

وأشار عبدالغفار إلى أنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 ستكون مفاجأة لجموع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، موضحًا أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بمختلف جامعات مصر، قبل بداية العام الدراسي الجديد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.