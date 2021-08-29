أخبار عاجلة

الأخضر وصل مسقط.. ويستعد لموقعة عمان المنتظرة -
"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي في كركوك -
شاهد.. مدير تعليم ينبع يقف على سير العمل في مدارس قطاع ينبع النخل -
يا وجع القلب.. وفاة أبنة عم فتاة بني سويف الغريقة حزنا عليها????.. مباشر في منزل الأسرة -
فيديو يظهر حاجز جنين مغلق بالكامل بعد رفع مستوى الاستنفار الأمني عقب فرار الأسرى من سجن إسرائيلي -
أسعارها مخفضة وجودتها عالية.. نائب يطالب المواطنين بالشراء من «أهلًا مدارس» -
قاد المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين.. تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى الزعيم «محمد كُريم» -
وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لفرقة رضا بالمركز الثقافي -
تباين الآراء حول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية بالدور الثاني بـ«ثانوي المنيا» -
محافظ القاهرة يتفقد «صدر العباسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الشمالية يتفقّد عدداً من المدارس بمدينة عرعر في أول يوم دراسي

Print
أمير الشمالية يتفقّد عدداً من المدارس بمدينة عرعر في أول يوم دراسي أمير الشمالية يتفقّد عدداً من المدارس بمدينة عرعر في أول يوم دراسي
وقف على جاهزية الفصول الدراسية ومصادر التعلم والعيادات الطبية الملحقة

أمير الشمالية يتفقّد عدداً من المدارس بمدينة عرعر في أول يوم دراسي

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، عدداً من المدارس في مدينة عرعر، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الأول وفقاً لتوجيهات وخطة وزارة التعليم، لعودة الدراسة حضورياً لعام 1443هـ.

والتقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، خلال جولته بمديري المدارس والمعلمين وأبنائه الطلاب، كما اطلع على الاستعدادات التي أعدتها المدارس للعودة الآمنة وخطة المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتوعية الصحية لمواجهة .

كما وقف على جاهزية الفصول الدراسية، ومصادر التعلم والعيادات الطبية الملحقة بالمدارس.

واستهل سموه جولته التفقدية بزيارة عدد من المدارس المتوسطة والثانوية، واستمع إلى نبذة عن استعداداتهم في أول يوم دراسي وتفقد الفصول الدراسية، والتقى الطلاب وأوصاهم بالحرص وبذل الجهد منذ بداية الفصل الدراسي ليكونوا أبناء فاعلين، وحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد لنيل الدرجات العليا لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والتقى المعلمين، مستمعاً إلى نبذة عن استعداداتهم في أول يوم دراسي.

ونوّه بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات.

ووجّه منسوبي المدارس، بالالتزام الكلي بالإجراءات الصحية المعتمدة، وتقديم كل ما يخدم العملية التعليمية، وتكثيف جهود التوعية للطلبة وأسرهم بأهمية الحصول على اللقاح، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لديهم بضرورة التحصين حماية لهم ولمجتمعهم لتحقيق عودة آمنة للتعليم حضوريًّا، والحرص على تحقيق المستوى الأعلى لإنجاح العملية التعليمية، واستثمار التقنية في التدريس بما يسهم في رفع مستوى الطلاب والطالبات وزيادة الدافعية لديهم، راجياً التوفيق من الله تعالى للجميع.

حضر الجولة مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان، وعدد من المسؤولين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة