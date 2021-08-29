أمير الشمالية يتفقّد عدداً من المدارس بمدينة عرعر في أول يوم دراسي

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وقف على جاهزية الفصول الدراسية ومصادر التعلم والعيادات الطبية الملحقة

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، عدداً من المدارس في مدينة عرعر، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الأول وفقاً لتوجيهات وخطة وزارة التعليم، لعودة الدراسة حضورياً لعام 1443هـ.

والتقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، خلال جولته بمديري المدارس والمعلمين وأبنائه الطلاب، كما اطلع على الاستعدادات التي أعدتها المدارس للعودة الآمنة وخطة المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

كما وقف على جاهزية الفصول الدراسية، ومصادر التعلم والعيادات الطبية الملحقة بالمدارس.

واستهل سموه جولته التفقدية بزيارة عدد من المدارس المتوسطة والثانوية، واستمع إلى نبذة عن استعداداتهم في أول يوم دراسي وتفقد الفصول الدراسية، والتقى الطلاب وأوصاهم بالحرص وبذل الجهد منذ بداية الفصل الدراسي ليكونوا أبناء فاعلين، وحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد لنيل الدرجات العليا لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والتقى المعلمين، مستمعاً إلى نبذة عن استعداداتهم في أول يوم دراسي.

ونوّه بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم، بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات.

ووجّه منسوبي المدارس، بالالتزام الكلي بالإجراءات الصحية المعتمدة، وتقديم كل ما يخدم العملية التعليمية، وتكثيف جهود التوعية للطلبة وأسرهم بأهمية الحصول على اللقاح، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لديهم بضرورة التحصين حماية لهم ولمجتمعهم لتحقيق عودة آمنة للتعليم حضوريًّا، والحرص على تحقيق المستوى الأعلى لإنجاح العملية التعليمية، واستثمار التقنية في التدريس بما يسهم في رفع مستوى الطلاب والطالبات وزيادة الدافعية لديهم، راجياً التوفيق من الله تعالى للجميع.

حضر الجولة مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان، وعدد من المسؤولين.