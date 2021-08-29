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وسط إجراءات صحية.. طلبة حائل يعودون لمقاعد الدراسة والمسؤولون يتفقدون المدارس

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المدارس حرصت على التأكد من حالة تحصين طلابها وطالباتها عن طريق تطبيق "توكلنا"

وسط إجراءات صحية.. طلبة حائل يعودون لمقاعد الدراسة والمسؤولون يتفقدون المدارس

تَفقّد مدير عام تعليم حائل الدكتور منذر البليهد، صباح اليوم، مدرستيْ ثانوية الصديق ومتوسطة الإمام محمد بن سعود لمتابعة العودة الحضورية للطلاب في اليوم الأول وتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ومن جهتها، تَفقدت مساعد مدير عام تعليم حائل للشؤون التعليمية بنات هند المحيميد مدارس الرابعة والعشرين الثانوية، وثانوية أميمة بنت قيس، وثانوية قفار، وقام مساعد مدير عام تعليم حائل للشؤون المدرسية بزيارة مدرسة متوسطة المهاجرون لمتابعة العودة الحضورية للطلاب.

وكانت مدارس منطقة حائل اليوم، قد استقبلت طلابها وطالباتها المحصنين من الفئة العمرية (12- 18 عامًا) في المرحلتين المتوسطة والثانوية في أول يوم دراسي حضوريًّا وسط إجراءات احترازية وبروتوكولات وقائية من المستجد؛ في الوقت الذي شهدت فيه المدارس استعدادات كبيرة من المعلمين والمعلمات والمنظومة الإدارية لاستقبال طلابها منذ الساعة السادسة صباحًا وحتى بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف.

وحرصت المدارس على التأكد من حالة تحصين طلابها وطالباتها عن طريق تطبيق "توكلنا" قبل الدخول؛ فيما طبقت المدارس التباعد الجسدي داخل فصولها الدراسية.

وبيّن اليوم الأول للعام الدراسي، شوق المعلمين والطلاب، والاستبشار بالعودة للحياة الطبيعية، بعد انقطاع أكثر 16 شهرًا.

وخصصت وزارة التعليم العشر دقائق الأولى من بداية العام الدراسي لتوعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية)، وأهمية الالتزام بتطبيقها حفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

وسط إجراءات صحية.. طلبة حائل يعودون لمقاعد الدراسة والمسؤولون يتفقدون المدارس

وسط إجراءات صحية.. طلبة حائل يعودون لمقاعد الدراسة والمسؤولون يتفقدون المدارس

وسط إجراءات صحية.. طلبة حائل يعودون لمقاعد الدراسة والمسؤولون يتفقدون المدارس

وسط إجراءات صحية.. طلبة حائل يعودون لمقاعد الدراسة والمسؤولون يتفقدون المدارس

وسط إجراءات صحية.. طلبة حائل يعودون لمقاعد الدراسة والمسؤولون يتفقدون المدارس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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