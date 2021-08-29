أخبار عاجلة

الأخضر وصل مسقط.. ويستعد لموقعة عمان المنتظرة -
"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي في كركوك -
شاهد.. مدير تعليم ينبع يقف على سير العمل في مدارس قطاع ينبع النخل -
يا وجع القلب.. وفاة أبنة عم فتاة بني سويف الغريقة حزنا عليها????.. مباشر في منزل الأسرة -
فيديو يظهر حاجز جنين مغلق بالكامل بعد رفع مستوى الاستنفار الأمني عقب فرار الأسرى من سجن إسرائيلي -
أسعارها مخفضة وجودتها عالية.. نائب يطالب المواطنين بالشراء من «أهلًا مدارس» -
قاد المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين.. تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى الزعيم «محمد كُريم» -
وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لفرقة رضا بالمركز الثقافي -
تباين الآراء حول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية بالدور الثاني بـ«ثانوي المنيا» -
محافظ القاهرة يتفقد «صدر العباسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة جدة تدعو المنشآت التجارية للالتزام برمز الاستجابة السريعة قبل 31 أغسطس

Print
أمانة جدة تدعو المنشآت التجارية للالتزام برمز الاستجابة السريعة قبل 31 أغسطس أمانة جدة تدعو المنشآت التجارية للالتزام برمز الاستجابة السريعة قبل 31 أغسطس
يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان المحافظة.. لرفع الكفاءة

أمانة جدة تدعو المنشآت التجارية للالتزام برمز الاستجابة السريعة قبل 31 أغسطس

دعت أمانة محافظة جدة المنشآت التجارية إلى المسارعة بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع "QR code"، "رأيك يفرق" على واجهاتها؛ مؤكدة أن الثلاثاء 31 أغسطس 2021 هو الموعد المقرر لبدء رصد المخالفات على المنشآت غير الملتزمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي، أن "رمز الاستجابة السريعة" يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم: المراقبون، والمنشآت التجارية، والمستفيدون من خدمات هذه المنشآت، مبينًا أن الخدمة الإلزامية تأتي ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة "بلدي".

ولفت إلى أن الخدمة تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء، إلى جانب قياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وإيضاح طرق التواصل.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة "بلدي" على الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخضر وصل مسقط.. ويستعد لموقعة عمان المنتظرة

الأخضر وصل مسقط.. ويستعد لموقعة عمان المنتظرة

"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي في كركوك

"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي في كركوك

شاهد.. مدير تعليم ينبع يقف على سير العمل في مدارس قطاع ينبع النخل

شاهد.. مدير تعليم ينبع يقف على سير العمل في مدارس قطاع ينبع النخل

"سقيا الماء" بمكة تُصدر تقريرها لأغسطس.. 414 متطوعًا لتنفيذ مشاريعها

"سقيا الماء" بمكة تُصدر تقريرها لأغسطس.. 414 متطوعًا لتنفيذ مشاريعها