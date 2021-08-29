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وحدات الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها في 16 موقعاً حول المملكة

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وحدات الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها في 16 موقعاً حول المملكة وحدات الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها في 16 موقعاً حول المملكة
ضمن "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية ومبادرة "موجودين"

وحدات الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها في 16 موقعاً حول المملكة

تقدّم الوحدات المتنقّلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 16 موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة تنومة لمدة أربعة أيام، وفي مركز العمارة، ومركز بللسمر لمدة يومين لكل منهما، وللرجال في محافظة أحد رفيدة، ومحافظة سراة عبيدة، ومحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد لكل منها، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مركز الجنينة، ومستشفى محايل العام لمدة يومين لكل منهما، بينما تقدم الخدمة للرجال يوم الخميس في مقر بلدية أحد رفيدة لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي المنطقة الشرقية تقدّم الخدمة اليوم للنساء في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني بالأحساء لمدة أسبوع، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في مقر البريد السعودي بمحافظة بقيق، ويوم الأربعاء في مقر بلدية وسط الدمام لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف يوم الإثنين خدماتها للرجال والنساء في فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالجوف لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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