في احتفالية ضخمة.. «الصفوة للتطوير العمرانيSUD» تسلم المرحلة الأولى من كمبوند «هاي سيتي» العبور

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احتفلت شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD وتوجت نجاحها بتسليم المرحلة الأولى من كمبوند «هاي سيتي» بمدينة العبور وذلك خلال حفل كبير أقامته بالمشروع، وأحيا الحفل مجموعة من كبار المطربين هم: مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق. في حضور كوكبة من الإعلاميين والشخصيات العامة، والعديد من عملاء شركة الصفوة للتطوير العمراني. حيث قدم الحفل المذيع اللامع رامي رضوان، ،والمذيعة المتألقة بوسي شلبي, وقد تم تسليم المرحلة الأولى من المشروع التي تضم 33 عمارة بمجموع 550 وحدة سكنية.

وخلال كلمتهما في الحفل رحب الدكتور مدحت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمراني، والأستاذ محمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة خلال الحفل بالحضور، معربين عن سعادتهم البالغة بتسليم المرحلة الأولى من كمبوند «هاي سيتي» والذي يعتبر المشروع الأكثر تميزًا بمدينة العبور.

ويقع كمبوند «هاي سيتي» على ميدان أحمد عرابي مباشرة وعلي المحور المركزي لمدينة العبور، وتبلغ مساحته الكلية 36 فدان، ويتكون من 60عمارة سكنية بما يوازي 1100وحدة سكنية.

وقدم مجلس الإدارة الشكر لكل من شارك وساهم في التصميم والانشاء بهذا المشروع الضخم، حيث شاركت في تشييده مجموعة كبيرة من أفضل المكاتب الاستشارية بمصر وعلى رأسها: ««المهندس حسين صبور، ومكتب المهندسون الاستشاريون العرب-محرم باخوم، ومكتب زد دي سي» و«مؤسسة الشمس للمقاولات والمكتب الاستشاري ايميدج»، و«جراند تراست للمقاولات» «وشركة ديزاين ميكرز».

وحرصت الشركة على اختيار خامات عالية الجودة في التشطيبات تحت إشراف شركة «ديزاين ميكرز» والتي حرصت على تقديم تصميمات فريدة ومميزة لأعمال الديكورات الخاصة بوحدات العملاء بمشروع «هاي سيتي».

وأوضح الدكتور مدحت شلبي، والأستاذ محمد شلبي، أن شركة الصفوة للتطوير العمراني تضع نصب أعينها هدفًا لن تحيد عن الوصول إليه وهو إرضاء عملائها، وخلق مجتمعات عمرانية متطورة، ونمط حياة مختلف ومميز يمثل قيمة مضافة للعملاء،انطلاقا من قناعتها الأساسية منذ نشأتها في السوق وهو أننا «نحن مطورون ولسنا مستثمرون» ولذلك لم يتوان القائمون على الشركة عن تقديم الحلول وخلق فرص جديدة تسهل من خلالها على العملاء امتلاك عقار وتأمين مستقبلهم.

وتعتبر شركة الصفوة من الشركات الرائدة في مجال التطويرالعمراني في مصر، حيث أن مشروعاتها المتنوعة ساهمت في تقلدها مكانة مرموقة بين رواد التطوير، حتي باتت أحد أهم الشركات في السوق العقارية، فمنذ نشأتها عام 1996 وحتي الآن نجحت في تطوير 25 مشروعًا متنوعًا في مختلف محافظات مصر، ما بين المجتمعات السكنية المتطورة والمراكز التجارية والمنتجعات السياحية والمشاريع الطبية والتعليمية والرياضية، وتتميز جميعها بالمزج ما بين الحداثة والأصالة، فقد ارتبط اسم الصفوة للتطوير العمراني بمفهوم «استثمارك الآمن».

وتمتلك الصفوة للتطوير العمرانيSUD، محفظة مشروعات في مختلف المحافظات،بداية من مشروعات القاهرة الكبري، حيث العاصمة الإدارية الجديدة بأفضل المواقع وأميزها، وكان لها نصيب كبير من أراضى العاصمة الإدارية فتمتلك الصفوة 5 مشروعات مابين السكنية والتجارية والادارية، وهم: كمبوند «كابيتال هايتس 1» والذى تم بناؤه على أسس ومفاهيم الحياة السكنية الذكية بمساحة 50 فدانًا، ويضم 2000 وحدة سكنية، ويوجد به العديد من الخدمات والمناطق الترفيهية التي تضمن الحياة المثالية لكافة أفراد الأسرة، حيث يتميز الكمبوند بالموقع الرائع لوجوده في قلب العاصمة الإدارية، ويقع المشروع بمنطقة الاستثمار (الطرح الأول) على المحور المركزى مباشرة وأمام كاتدرائية ميلاد المسيح والعديد من الطرق المهمة والرئيسية التي تربط العاصمة الإدارية بأهم المواقع في مصر.

أما المشروع الثانى فهو «كابيتال هايتس 2» على مساحة 57 فدانًا، وهو عبارة عن 2450 وحدة سكنية وقصور تصل مساحة القصر لـ 1095 مترًا مربعًا، وتوجد به العديد من الخدمات والمناطق الترفيهية ونادى رياضى اجتماعى، ويقع في منطقة الاستثمار، وملاصق للكاتدرائية.

وفيما يخص المشروع الثالث «كابيتال هب1» فهو مركز تجارى يقع في أكثر المناطق الحيوية في العاصمة على واجهة كمبوند كابيتال هايتس 1 وعلى المحور المركزى مباشرة أمام الكاتدرائية، ويقام على مساحة 30 ألف متر مربع، حيث يتكون من بدروم وأرضى و2 دور متكرر، ويقدم عددًا كبيرًا من الخدمات منها أول «أكواريوم» بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد كبير من المحلات التجارية ومطاعم عالمية وصيدليات.

أما بالنسبة للمشروع الرابع فهو«هب2»، يقع في أفضل مواقع العاصمة على واجهة كمبوند كابيتال هايتس 2، على مساحة 30 ألف متر مربع حيث يتكون من بدروم وأرضى و2 دور متكرر، ويضم صيدليات ومحالًا تجارية ومطاعم وكافيهات ومركز طيران حر ومجمع سينمات.

والمشروع الخامس «فينانشيال هب» بقلب الحي المالي، ويقدم مساحات إدارية وتجارية تبدأ من 40 مترًا مربعًا، ويطل على الشارع الرئيسى القادم من فندق الماسة بعرض 94 مترًا، ومقابل حى الوزارات ومحطة المونوريل ،وعلى بعد دقيقة من مبنى وزارة المالية ومجلس الوزارء ومبنى البرلمان الجديد ومبنى البنك المركزى، وتصل حجم الاستثمارات بالمشروعات الخمسة إلى 11 مليار جنيه، ومن العاصمة الإدارية إلى مدينة العبور حيث كمبوند «هاي سيتي» والذي تم تسليم المرحلة الأولى منه خلال الحفل، وأيضا «هاي سيتي مول» والذي يتم بناءه على مساحة 18 ألف متر مربع.

ومن القاهرة انتقالا إلى محافظات الدلتا وتحديدًا في مدينة «رأس البر» حيث كمبوند«صن ست 1» والذي يطل على البحر مباشرة، بجوار نادٍى القوات المسلحة، وهو عبارة عن مشروع سكنى سياحى، ومنتجع «صن ست 3» الذي يقام على مساحة 131 ألف مترًا مربعًا، وهو عبارة عن 5 مينى كمبوند ويضم 1550 وحدة سكنية، ومنتجع «صن ست 2» بمدينة دمياط الجديدة والذى يضم شقق وفيلات ومول تجاري.

وأخيرًا، أحدث مشروعات شركة الصفوة للتطوير العمراني، وهو كمبوند «The Pearl» على مساحة 60 فدانًا، ويقع في قلب مدينة المنصورة الجديدة، والذي يتنوع وحداته ما بين عمارات سكنية وفيلات، ويتميز المشروع بواجهة شاطئية بطول 550 مترًاعلى البحر مباشرة، بجانب احتوائه على فندق 5 نجوم، وكلوب هاوس وحمامات سباحة ومجموعة من المولات التجارية على مساحة 12 فدان.

كما أن الصفوة للتطوير العمراني، تحاول دائمًا مواكبة توجهات الدولة والمشاركة في عملية التنمية ومواكبة عملية التطوير الشاملة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعى ومساعدة الدولة في تحقيق رؤيتها، حيث لم يقتصر نشاطها على الاستثمار بالمدن الذكية فقط، وإنما تبنت فكرة تصدير العقار للخارج والتي طرحتها الدولة لتشجيع الجالية المصرية بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب على الإستثمار في العقارات بمصر، لذا قامت الشركة بعقد المنتدي التعريفي الأول للعاصمة الإدارية عام 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة النمساوية فيينا، والذي لمست فيه تحمس الجالية المصرية بالخارج لإمتلاك وحدات سكنية وتجارية بوطنهم الأم مصر، وعقب ذلك قررت الشركة افتتاح عدد من الفروع الخارجية بأوروبا وتحديدًا في فرنسا والنمسا وإيطاليا والمانيا.

ولم تتواني الصفوة للتطوير العمراني، عن مواكبة توجهات الدولة المختلفة، حيث كانت أولى الكيانات التي بادرت بالمشاركة في مبادرة التمويل العقاري والتي أطلقها البنك المركزي بهدف تسهيل عملية شراء الوحدات السكنية وإنعاش السوق العقاري بالتعاون مع بنوك ذات خبرة وإمكانيات متطورة، حيث وقعت الشركة بروتوكول تعاون للتمويل العقاري مع بنك SAIB لتنفيذ هذه المبادرة بمشروعاتها.

ووقعت الشركة بروتوكول تعاون مع بنك الاستثمار العربى لتمويل العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة لها وفق شروط مبادرة التمويل العقارى الصادرة عن البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل، بالتقسيط لمدة تصل إلى 20 عامَا، لتوفير مسكن مناسب لكل فئات المجتمع، وتتركز المبادرة في 3 مشروعات مملوكة للصفوة، الأول هو «هاى سيتى» بمدينة العبور والذي تم تسليم المرحلة الأولى منه خلال الحفل، والمشروع الثانى هو «صن ست 3» بمدينة رأس البر وهو مشروع سكنى مواجه لنهر النيل، ويتكون من 1500 وحده سكنية على مساحة 35 فدانًا بوحدات كاملة التشطيب تبدأ من 60 مترًا مربعًا، وأيضًا قامت الشركة بالبدء بعملية تسليم العملاء مع منتصف عام 2021.

وبالنسبة للمشروع الثالث فهو «صن ست 2» بمدينة دمياط الجديدة بمنطقة الشاليهات على الطريق الدولى الساحلى، وهو مشروع سكنى يتكون من 120 وحدة سكنية و11 فيلا منفصلة على مساحة 25 ألف متر مربع لوحدات تبدأ من 132 مترًا مربعًا، وقد قامت الشركة بتسليم المشروع للعملاء المتعاقدين في عام 2019 .

كما أمتد دور الشركة لمجالات متعدده منها المجال التعليمي والذي تمثل في انشاء وتشغيل مدارس الصفوة الدولية، والمجال الطبي ويتمثل في مجموعة من المراكز الطبية والصيدليات، بالإضافة إلى العديد من المراكز التجارية والإدارية بمختلف محافظات مصر.

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

مصطفى قمر في حفل شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني

احتفالية شركة الصفوة للتطوير العمراني