التعليم تعلن مد تنسيق الشهادات المعادلة حتى سبتمبر (التفاصيل)

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أنه سيتم مد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى 15 سبتمبر المقبل، موضحا أن الوزارة مستعدة للمرحلة الثانية للتنسيق.

وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى في تمام الساعة 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة لطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وكان تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتباراً من السبت 21/8/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 26 أغسطس وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى والذى أقرته وزارة التعليم العالى وكان بالنسبة للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954، وأن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، ولشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 79033، وبالتالى يكون إجمالى عدد الطلاب للمرحلة الأولى لجميع الشعب 118280 طالب وطالبة.

وفي سياق متصل ال الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فرصة كبيرة لطلاب علمي علوم ورياضة في المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن الوزارة تتوقع استقبال نحو 243 ألف طالب وطالبة في هذه المرحلة.

قائمة بالأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية ..«هناك فرصة كبيرة لطلاب الشعبة العلمية

وتحدث الوزير عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية لكل للشعبتين العلميتين بالإضافة إلى الشعبة الأدبية، والتي شملت الكليات الأتية لشعبة علمي علوم: (طب بيطري وتمريض وعلوم ـ الزراعة الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاجد والعلوم السياسية)

وكذلك تتوافر الكليات الآتية لشعبة علمي رياضة: (كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، الجامعات التكنولوجية). أما الشعبة الأدبية فلديها فرصة في كل من الكليات الآتية: ( تربية، أداب، حقوق، سياحة وفنادق )

وانطلق المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 الآن، حيث يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى، والطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم، علاوة على إعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات سواء الطب أو الصيدلة أو الهندسة أو الإعلام، وموعد إنطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم والبحث العلمي والبحث العلمي، إنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، سيتمّ إعلان كل تفاصيلها قبل قليل، مشيرًا إلى أنَّ كل طالب ناجح في الثانوية العامة له مكان في الكليات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحًا أنَّه سيتمّ أيضًا إعلان أعداد الطلاب الذين تمّ قبولهم في الكليات في المرحلة الأولى.

وأضاف وزير التعليم العالي،أنَّ هناك انخفاض في مؤشرات القبول بالكليات في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، طبقًا لنتائج المجمع التكراري، منوهًا إلى أنَّ «العام الدراسي الجديد 2022، سيبدأ وكل طالب عارف كليته»، مؤكّدًا أنَّه لا يوجد كليات قمة وآخر قاع، وأن نتيجة تنسيق الجامعات 2021، ستكون مختلفة عن الأعوام الماضية تمامًا.

وأشار عبدالغفار، إلى أنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، ستكون مفاجأة لجموع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، موضحًا أنَّ الوزارة تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بمختلف جامعات مصر، قبل بداية العام الدراسي الجديد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.