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تحت شعار "وطهر".. "إخاء عسير" تنفذ مبادرة للعناية بمساجد أبها

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تحت شعار "وطهر".. "إخاء عسير" تنفذ مبادرة للعناية بمساجد أبها تحت شعار "وطهر".. "إخاء عسير" تنفذ مبادرة للعناية بمساجد أبها
بمشاركة عدد من أبنائها المستفيدين بعدد من الجوامع بمختلف أحياء المدينة

تحت شعار

أقامت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بعسير، مبادرة تطوعية بعنوان "وطهر"، التي تهدف إلى العناية بالمساجد، بمشاركة عدد من أبنائها المستفيدين من خدمات المؤسسة بعدد من الجوامع بمختلف أحياء مدينة أبها.

الجدير ذكره أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" بعسير، تسعى دائمًا إلى إقامة وتنفيذ الفعاليات والبرامج التطوعية المتنوعة، والتي تهتم بالدمج الاجتماعي بمشاركة جميع أبنائها المستفيدين وأفراد المجتمع؛ مما يعود بالنفع والفائدة على أبنائها وبناتها الأيتام؛ تحقيقًا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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