"دلتا" تتفشى في سيدني وتمدّد الإغلاق.. والسفارة ترسل تحذيراً للسعوديين

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زيادة قياسية في الإصابات اليومية بـ"كورونا" فرضت ضغوطاً على قطاعات

نوّهت القنصلية السعودية لدى سيدني في أستراليا، عن تمديد السلطات المحلية فرض الإغلاق حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وطالبت القنصلية من جميع المواطنين السعوديين الموجودين في سيدني، بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقوانين والتعليمات.

وقالت القنصلية في بيان: "حرصاً من القنصلية على سلامة المواطنين الكرام، تأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الولاية لتجنب الوقوع في مخالفتها ومتابعة التحديثات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية على موقعهم الإلكتروني".

يُشار إلى أن مدينة سيدني الأسترالية تسجّل يومياً زيادة قياسية في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد- 19" إلى جانب تفشي سلالة "دلتا"، وهو الأمر الذي فرض ضغوطاً على بعض قطاعات النظام الصحي.