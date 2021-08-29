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فيديو يظهر حاجز جنين مغلق بالكامل بعد رفع مستوى الاستنفار الأمني عقب فرار الأسرى من سجن إسرائيلي
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:06 مساءً
أسعارها مخفضة وجودتها عالية.. نائب يطالب المواطنين بالشراء من «أهلًا مدارس»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:06 مساءً
قاد المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين.. تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى الزعيم «محمد كُريم»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لفرقة رضا بالمركز الثقافي
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
تباين الآراء حول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية بالدور الثاني بـ«ثانوي المنيا»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
محافظ القاهرة يتفقد «صدر العباسية»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
خبير أمن المعلومات يقدم نصائح للحفاظ على الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
افتتاح الدورة الـ15 لمعرض «أول مرة» بمكتبة الإسكندرية الخميس (صور)
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
دول «الإسلامي للتنمية» تشيد بـ«حياة كريمة» وقدرة مصر علي مواجهة كورونا
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
فتى ويلز المتألق جاريث بيل.. أمل بلاده فى بلوغ مونديال قطر
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
إطلاق الصاروخ الناقل فالكون9 مع مركبة الشحن دراغون
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 29 أغسطس 2021 12:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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