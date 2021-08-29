مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بث مباشر 29- 8 - 2021 في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)

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كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي الكبير، يقود فريق مانشستر يونايتد من جديد في الدوري الإنجليزي، حيث يلعب فريقه الأحد 29 -8 -2021 أمام وولفرهامبتون في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج موسم 2021 - 2022.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر الأحد 29 - 8 -2021 اضغط هنا

ويستضيف فريق وولفرهامبتون نظيره مانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، الأحد 29 -8- 2021، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

شبكة بين سبورتس القطرية المالكة حصريا لمباريات الدوري الإنجليزي، ويتم إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين إن سبورتس في الشرق الأوسط وشمال أفريقياومن المقرر أن تنقل قنوات