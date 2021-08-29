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توصل مسوؤلو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع نادي الوداد المغربي، بشأن التعاقد مع وليد الكرتي، لاعب خط وسط الفريق المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع «البطولة» المغربي، أن وليد الكرتي، بات قريبا من الانتقال إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مضيفًا :«مسؤولو الوداد توصلوا لاتفاق مبدئي مع نظرائهم بالزمالك، لانتقال وليد الكرتي للفريق الأبيض، في الفترة الجارية».

وأضاف :«من المنتظر أن تكون هناك صفقة تبادلية بين بطلي المغرب ومصر، حيث سينتقل الكرتي إلى الزمالك مقابل انتقال محمد أوناجم وحميد أحداد إلى الوداد، بالإضافة إلى مبلغ مالي».

يُذكر أن نادي الزمالك توج ببطولة الدوري الممتاز في الموسم المنقضي للمرة الـ13 في تاريخه بفارق 6 نقاط عن النادي الأهلي.