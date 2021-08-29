تنسيق 2021 .. الحدود الدنيا للمرحلة الثانية والأماكن الشاغرة في الكليات

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الحدود الدنيا للتنسيق فى المرحلة الثانية فى الثانوية العامة، ونسب القبول فى تنسيق 2021 للشعبة العلمية والأدبية، كما أعلن عن أسماء الكليات الشاغرة لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثانية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، عن قبول طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021، بحد أدني 62.7% للشعبة العلمية بفرعيها العلوم والرياضيات، و58% للشعبة الأدبية.

تنسيق 2021 .. موعد بدء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة

وتبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى يوم السبت المقبل لمدة 5 أيام، وتعلن النتيجة خلال 72 ساعة من انتهاء التقديم.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 243 ألف طالب وطالبة.

الأماكن المتاحة فى الكليات لطلاب المرحلة الثانية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة كما يلي:

الاماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثانية شعبة علمي علوم

الطب البيطري

التمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية

الألسن

الاماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثانية شعبة الرياضة

بعض كليات الهندسة

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

التخطيط العمراني

فنون جميلة عمارة

الجامعات التكنولوجية

الاقتصاد والعلوم السياسية

الألسن

الاماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

كليات التربية

كليات الأداب (انتظام وانتساب)

كليات الحقوق (انتظام وانتساب)

السياحة الفنادق

الخدمة الإجتماعية

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الأماكن التى اكتملت فى الكليات خلال المرحلة الأولي من الثانوية العامة هى كليات الطب البشري والصيدلة والأسنان .