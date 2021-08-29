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اتحاد الكرة يستطلع رأى الأندية في مواعيد مباريات كأس

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اتحاد الكرة يستطلع رأى الأندية في مواعيد مباريات كأس مصر اتحاد الكرة يستطلع رأى الأندية في مواعيد مباريات كأس

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يستطلع اتحاد الكرة في اجتماعه المرتقب اليوم مع مسؤولي الأندية المواعيد المقرحة لمسابقة كأس في الموسم الجاري، لاستكمال المباريات المتبقية من المسابقة خلال شهر سبتمبر، وبشكل سريع حتى يتم التفرغ لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة اليوم الأحد، اجتماعا مهماً مع مسؤولي الأندية ومندوبيها لمناقشة عدد من الملفات المهمة حول الموسم الجديد، كما تجتمع بعدها بالأندية التي ما زالت مستمرة في منافسات كأس مصر لتحديد مواعيد المباريات المتبقية.

وتقترح اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، إقامة المباريات المتبقية في بطولة كأس مصر في أيام: 10 و13 و16 و20 من الشهر المقبل، بحيث تكون المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 20 سبتمبر، وتمنح الأندية بعدها فترة راحة قصيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتم اختيار البدء من يوم 10 سبتمبر بحيث يكون اللاعبون قد عادوا لأنديتهم عقب انتهاء مباراتىّ الوطني الأول أمام منتخبي أنجولا والجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

وستناقش اللجنة الثلاثية مع مندوبي الأندية رأيهم في هذه المواعيد الجديدة قبل إعلانها بشكل رسمي.

المصرى اليوم

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