عمارة: إيهاب جلال لن يستمر فى الإسماعيلي..والدراويش سيعاني بسبب "إبراهيم عثمان"

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شن عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة السابق، هجوما على إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلي، بسبب معاناة الفريق في بطولة الدورى.

وقال عمارة في تصريحات إذاعية على إذاعة الشباب والرياضة: «الإسماعيلي في الموسم المقبل سيدور في نفس الدائرة وسيعاني من النتائج السلبية خاصة اذا استمر إبراهيم عثمان في رئاسة الدراويش».

وأضاف: «إيهاب جلال لن يستمر في الإسماعيلي والأموال لا تفرق معه على الإطلاق، وعلي أبوجريشة يعمل في النادى رغما عنه ولن يستمر أيضا طالما رئيس النادى مستمر».