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عمارة: مجاهد «كسر» فرحة الزمالكاوية.. وطريقته مع شيكابالا لا تليق

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عمارة: مجاهد «كسر» فرحة الزمالكاوية.. وطريقته مع شيكابالا لا تليق عمارة: مجاهد «كسر» فرحة الزمالكاوية.. وطريقته مع شيكابالا لا تليق

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هاجم عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة السابق، أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، بسبب مشهد تتويج بالدوري.

وقال عمارة في تصريحات إذاعية على إذاعة الشباب والرياضة: «كان يجب على أحمد مجاهد التحدث بشكل أفضل مع شيكابالا وطريقته كانت سيئة للغاية في الحديث مع نجم الزمالك، والدول العربية كانت حزينة لهذا المشهد بسبب رئيس اتحاد الكرة».

وأضاف: «أحمد مجاهد كسر فرحة الزمالكاوية بسبب ما فعله، وعليه أن يكتسب خبرات ادارة اتحاد الكرة لأن مراسم التتويج هي في كرة القدم وليس عرض عسكري».

المصرى اليوم

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