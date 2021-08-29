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عمارة: حزين لمشهد تتويج بالدوري.. و«الأبيض» أستحق البطولة

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عمارة: حزين لمشهد تتويج الزمالك بالدوري.. و«الأبيض» أستحق البطولة عمارة: حزين لمشهد تتويج بالدوري.. و«الأبيض» أستحق البطولة

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أعرب عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة السابق، عن حزنه بسبب ما حدث خلال مراسم تتويج ببطولة الدورى هذا الموسم.

وقال عمارة في تصريحات إذاعية على إذاعة الشباب والرياضة: «سعيد للغاية بعد حصول الزمالك على بطولة الدورى في ظل الظروف التي مر بها النادى هذا الموسم، بعد رحيل مجلس الإدارة ثم تعيين لجنة ورحيلها وتعيين لجنة جديدة كل ذلك أمور من الصعب أن يتوج فريق ببطولة في ظل ذلك».

وأضاف: «أحمد مجاهد كان يجب عليه عدم التدخل في مراسم التتويج لأن المنظر كان سييء للغاية ولا يليق بالدوري المصري».

المصرى اليوم

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