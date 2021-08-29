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أكد أحمد حسام «ميدو»، أن الدورى هذا الموسم كان ممتع للغاية والمنافسة كانت شرسة بين الزمالك والأهلي حتى الأمتار الأخيرة.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «الزمالك استحق الحصول على بطولة الدورى لأنه أكثر الفرق تنظيما وثبات للمستوى إلى جانب رغبة اللاعبين في التتويج بالبطولة بعد الخروج من أفريقيا، بالإضافة إلى رفضه تأجيل المباريات للضغط على المنافس».

وأضاف: «تركيز الاهلي كان في أفريقيا وبعد عودته للدورى وجد نفسه مضغوطا وفقد نقاط بسبب ذلك وفى النهاية هذه هي كرة القدم».