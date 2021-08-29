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ميدو: مجاهد وضع نفسه فى موقف محرج.. ومن حق شيكابالا الدفاع عن اللاعبين

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ميدو: مجاهد وضع نفسه فى موقف محرج.. ومن حق شيكابالا الدفاع عن اللاعبين ميدو: مجاهد وضع نفسه فى موقف محرج.. ومن حق شيكابالا الدفاع عن اللاعبين

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أكد النجم أحمد حسام «ميدو»، أنه لا يجوز أن يقوم أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، بتنظيم مراسم التتويج بالدوري.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي «أحلى صباح»، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «أحمد مجاهد وضع نفسه في موقف محرج بسبب منعه نزول ناشئي لأنه ليس هو المسؤول عن ذلك هناك شركة راعية هذا دورها، ولكن للأسف ما شاهدناه سييء للغاية».

وأضاف: «شيكابالا هو قائد الزمالك ومن حقه أن يحضر اللاعبين الناشئين لحضور مراسم التتويج، مشهد زوجات اللاعبين أزعجني للغاية، وللأسف هذا لا يليق بمصر على الإطلاق».

المصرى اليوم

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