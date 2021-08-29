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وزير التعليم العالي يعلن بدء تنسيق المرحلة الثانية الثلاثاء.. تعرف علي الأماكن الشاغرة

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وزير التعليم العالي يعلن بدء تنسيق المرحلة الثانية الثلاثاء.. تعرف علي الأماكن الشاغرة وزير التعليم العالي يعلن بدء تنسيق المرحلة الثانية الثلاثاء.. تعرف علي الأماكن الشاغرة

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة اعتبارا من يوم الثلاثاء ولمدة 5 ايام والبالغ عددهم 243 الف طالب وطالبة بحد أدني 77.4% العلمي علوم ورياضة، و58.05% للادبي.

وأشار عبدالغفار إلى أن هناك أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية للعلوم في الطب البيطري وتمريضو العلوم والزراعة والجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى الكليات الأدبية الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والالسن، فيما يتبقي اماكن لطلاب الرياضة في بعض الأماكن بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني والفنون الجميلة عمارة والجامعات التكنولوجية، بجانب الكليات الأدبية.

فيما يوجد اماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية الشعبة الأدبية في كليات الآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتجارة بنظاميها الانتظام والانتساب.

المصرى اليوم

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