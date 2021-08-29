أخبار عاجلة

فيديو يظهر حاجز جنين مغلق بالكامل بعد رفع مستوى الاستنفار الأمني عقب فرار الأسرى من سجن إسرائيلي -
أسعارها مخفضة وجودتها عالية.. نائب يطالب المواطنين بالشراء من «أهلًا مدارس» -
قاد المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين.. تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى الزعيم «محمد كُريم» -
وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لفرقة رضا بالمركز الثقافي -
تباين الآراء حول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية بالدور الثاني بـ«ثانوي المنيا» -
محافظ القاهرة يتفقد «صدر العباسية» -
خبير أمن المعلومات يقدم نصائح للحفاظ على الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية -
افتتاح الدورة الـ15 لمعرض «أول مرة» بمكتبة الإسكندرية الخميس (صور) -
دول «الإسلامي للتنمية» تشيد بـ«حياة كريمة» وقدرة مصر علي مواجهة كورونا -
فتى ويلز المتألق جاريث بيل.. أمل بلاده فى بلوغ مونديال قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مزاد على "حافلات وشاحنات".. هنا موعده ومكانه وشروطه

Print
مزاد على "حافلات وشاحنات".. هنا موعده ومكانه وشروطه مزاد على "حافلات وشاحنات".. هنا موعده ومكانه وشروطه
دعوات للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتسجيل المسبق للحضور

مزاد على

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع "حافلات وشاحنات" في جمرك الوديعة، يوم الأربعاء 1/ 2/ 1443هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت "الهيئة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "باصات وشاحنات" في جمرك الوديعة، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".

وأضافت: "يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط؛ وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج الباصات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع".

وأردفت: "يجب على المشتري إخراج الباصات والشاحنات المباعة خلال خمسة أيام للباصات والشاحنات برسم الوارد، و20 يومًا للباصات والشاحنات برسم الصادر"؛ مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى".

ودعت "الهيئة" إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة المستجد، و"تطبيق توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة؛ مؤكدة أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة