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وصول مرتضي منصور مجلس الدولة قبل دقائق من جلسة «حل مجلس »

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وصول مرتضي منصور مجلس الدولة قبل دقائق من جلسة «حل مجلس الزمالك» وصول مرتضي منصور مجلس الدولة قبل دقائق من جلسة «حل مجلس »

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وصل منذ قليل مرتضي منصور رئيس نادي السابق لمقر مجلس الدولة لحضور جلسة محكمة القضاء الإداري التي تنر الطعن المقم منه على قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتجميده.

دخل مرتضي مبني المجلس وسط عدد من أنصاره في ظل تواجد أمني مكثف وإنتشار لقوات الأمن بمحيط المجلس منذ العاشرة صباحاً.

كانت المحكمة قد أصدرت قرارها في االجلسة السابقة بفتح باب المرافعة في الطعن وهي الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم, لتصدر قرارها بالتأجيل لجلسة اليوم التي لم تبدأ وقائعها حتي الأن.

كان مرتضي منصور وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين قد أقاموا الطعن على قرار حل مجلس النادي بسبب المخالفات المالية التي شابت أعماله في نوفمبر الماضي، ليحيل وزير الشباب والرياضة ملف المخالفات إلى النيابة العامة التي مازالت تجري تحقيقاتها فيه حتي الأن..

المصرى اليوم

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